Mais de 20 detidos no Boom Festival

A PJ e o Comando de Castelo Branco da GNR desenvolveram a operação "Lua Cheia", da qual resultou a identificação e a detenção de 23 pessoas, a maioria estrangeiros, pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes.

"As detenções ocorreram no interior do recinto do Boom Festival em Idanha-a-Nova, no âmbito do combate ao tráfico, entre outras, das chamadas drogas sintéticas ou drogas de desenho, habitualmente consumidas neste tipo de eventos", lê-se no comunicado da PJ.

A operação "Lua Cheia", que contou com a colaboração do Ministério Público de Castelo Branco, GNR e uma equipa do Laboratório de Polícia Científica da PJ, foi o culminar de uma investigação iniciada há três meses, com o objetivo de sinalizar e neutralizar a ação de pessoas que se deslocam a Portugal com o único propósito de comercializar substâncias proibidas.

"Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 48 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo quatro sido sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e um proibido de voltar a entrar no recinto do Boom Festival. Os restantes 18 aguardam ainda a decisão quanto às medidas de coação", lê-se na nota.

Além das detenções, foram apreendidas 900 doses de liamba, 1.800 de haxixe, 3.650 de MDMA, 75 de cocaína, 1.100 de anfetaminas, 1.216 pastilhas de ecstasy, 801 microselos de LSD, 26 frascos de LSD em estado líquido, 40 gomas impregnadas com LSD, 216 gramas de cogumelos alucinogénios, 492 gramas de substâncias vegetais impregnadas com DMT, 130 gramas de ketamina, 77 gramas de ópio e 47 micropontos de mescalina.

A PJ e a GNR apreenderam ainda 11 balanças de precisão, diverso equipamento informático de som e imagem e cerca de 91 mil euros em numerário.

