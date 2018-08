Governo declara "situação de alerta" devido ao calor

Esta declaração aplica-se a todo o território continental e está prevista na Lei de Bases de Proteção Civil.

Neste contexto, o Governo vai reforçar a capacidade de resposta das autoridades (GNR, PSP, equipas médicas, bombeiros e agentes florestais) e explica ainda as proibições que estão inerentes:

Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais , previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

Na mesma nota, o Executivo explica ainda que os trabalhadores que exerçam cumulativamente as funções de bombeiro voluntário estarão dispensados dos seus locais de trabalho.

Esta "situação de alerta" vai estar em vigor entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira (dia 6).

Leia o documento na íntegra:

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o Governo, através do Ministro da Administração Interna assinou, esta quarta-feira, o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta para o período compreendido entre os dias 2 e 6 de agosto, para a globalidade do território continental.