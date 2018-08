Dívidas dos partidos aumentaram em ano de autárquicas

De acordo com os dados publicados no site do Tribunal Constitucional citados pelo jornal i, metade do valor diz respeito ao passivo do PS que deve sozinho cerca de 25,6 milhões de euros, quase mais 5 milhões do que em 2016.

Ainda assim, foi o PSD que registou um maior agravamento das contas. A dívida dos sociais democratas aumentou 6 milhões de euros e ficou acima dos 14 milhões.

O PCP surge em terceiro com uma subida de quase 2 milhões para mais de 6 num ano.

Quanto ao CDS, gastou mais 250 mil euros e atirou o passivo para mais de um milhão.

Já o Bloco de Esquerda, tem a dívida mais pequena: quase 183 mil euros, mais 40 mil do que em 2016.