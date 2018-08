SMS para emergências demoram 12 horas a chegar

De acordo com o Jornal de Notícias, as operadoras de comunicação levam em média até 12 horas a fazer chegar as SMS aos destinatários, desde que a ordem é emitida pela Proteção Civil.

O sistema de envio de mensagens implementado pelo Ministério da Administração Interna arrancou a 1 de junho e foi feito apenas um teste, a 19 de maio, para os distritos de Viseu e Aveiro.

Segundo a Proteção Civil, o sistema ainda está a ser desenvolvido e o que está previsto para este ano é o envio de um SMS preventivo, emitido em situações excepcionais em que seja declarado o estado de alerta especial de nível vermelho para incêndios rurais.