Gaivotas são problema de saúde pública e é preciso prevenir, alerta especialista

"Se as pessoas tivessem cuidado de colocar o lixo nos sítios em que deve ser colocado e depois os municípios tivessem o cuidado de o recolher convenientemente e se as pessoas não promovessem a alimentação à mão às gaivotas," era uma forma de controlar o fenómeno, acredita Henrique Barros, presidente do ISUP.

As "aves não são infelizes", nem precisam que "se dê de comer à mão", considerou o investigador, defendendo a necessidade de uma maior prevenção junto à população para que coloque o lixo urbano nos locais convenientes.

Não vale a pena fazer alarmismo, isto não é como o caso dos morcegos para aquela doenças infecciosas graves de África ou não é como a raiva. Não estamos a falar de coisas destas, mas é possível que havendo um grande desequilíbrio ecológico se criem condições para algumas dessas espécies possam transformar-se em portadores de agentes infecciosos", observou.

"O que nós sabemos hoje em dia, isso é muito claro, é que quando mexemos nos equilíbrios ecológicos criamos problemas" e ao fazer essa mudança "criam-se condições para que possa ser introduzido ou que circule um agente que nós não estávamos à espera", explica Henrique Barros.

"Gaivotas urbanas e o ser humano, uma relação cada vez mais complicada"

Um estudo científico revelou que as gaivotas que habitam no Porto tanto se alimentam de queques e carne na Baixa da cidade, como comem peixe ao longo do rio Douro até Pinhão (Vila Real) e vão à lota de Matosinhos.

"Gaivotas urbanas e o ser humano, uma relação cada vez mais complicada" é o nome da tese de doutoramento que Joana Faria, 28 anos, está a desenvolver no Porto, desde maio deste ano, e que se concentra na monitorização de cinco gaivotas adultas através de GPS que funcionam a energia solar e que são acoplados às costas daquelas aves.

A investigadora da Universidade de Coimbra, que está a trabalhar com o apoio da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA), colocou em cada uma das cinco gaivotas um sistema navegação à distância 'GPS/GSM loggers' que localiza os animais selvagens, permitindo também saber os percursos que fazem, o que comem analisando os regurgitados, onde nidificam e que materiais utilizam.

"O objetivo é perceber que tipo de habitat frequentam e a sua variação ao longo de um ano", explica a investigadora, referindo que fazem "viagens longínquas", mudam as dietas quando chega o momento de alimentar as crias, passando a comer mais peixe. Porém, depois de uma análise ao regurgito, descobre-se que também comem vidros, metal, plástico, queques ou ossos.

O GPS é colocado às "costas da gaivota", numa minimochila, e permite saber que frequentam não só o centro de reciclagem de Lustosa/Sousela e o aterro de Sermonde, mas também as Estações de Tratamento da Área Metropolitana do Porto, Lota de Matosinhos, e as áreas de portos de pesca das cidades vizinhas do Porto.

"As gaivotas mantêm instintos de sobrevivência, tornando-se mais ciosas do ninho na reprodução, pelo que exibem comportamentos intimidatórias nesta época. Se fomentarmos a perda de medo pelo humano, entramos num campo complicado em que podem haver interações negativas com pessoas, por parte de indivíduos que deixam de desconfiar de humanos, mas mantém os traços comportamentais de uma espécie oportunista", explica o técnico da SPEA.

Aumento dos restaurantes junto ao Douro no Porto

O aumento de ataques de gaivotas no Porto pode explicar-se com o crescente número de restaurantes perto do rio Douro, uma consequência da elevada procura turística naquela área, defende a Sociedade Portuguesa de Estudos das Aves (SPEA).

"Há um senso geral de que há mais interações entre gaivotas e pessoas, no caso do Porto, devido a uma alteração na dinâmica da cidade, tanto em termos de revitalização de algumas zonas mais próximas do rio Douro, na Baixa, como por causa de um aumento no número de restaurantes naquela área e de um aumento do número de turistas", considera Pedro Rodrigues.

O aumento da exploração pesqueira nas últimas décadas, a alimentação suplementar em áreas urbanas, com rejeições de pesca, as descargas de peixe em lotas, os resíduos urbanos, lixeiras a céu aberto e a alimentação suplementar por pessoas, bem como a expansão urbanística são as causas elencadas por aquele especialista para justificar o aumento do número de gaivotas-de-patas-amarelas (Larus michahellis) na cidade do Porto, mas também noutras cidades portuguesas.

"As cidades acabam por apresentar condições teóricas favoráveis para a espécie se reproduzir, porque são locais com temperaturas mais quentes, apresentam taxas de sobrevivência de juvenis maiores, têm um menor risco de predação e há mais disponibilidade alimentar, inclusivamente de noite", explica Pedro Rodrigues.

Mais do que fazer estudos pontuais sobre gaivotas, a SPEA defende a criação urgente de uma "monitorização constante e a longo termo" sobre a quantidade de gaivotas na cidade do Porto, para que se possa analisar o fenómeno com "dados sistemáticos" e responder com certeza a várias questões, designadamente qual o aumento efetivo de indivíduos a nidificar no Porto.

"É necessário avaliar com precisão o tipo e frequência das interações de gaivotas com humanos", assim como dar ênfase ao número de casos de alimentação por pessoas, apesar de legislação e coimas previstas, que potenciam interações negativas de roubo de comida", alerta Pedro Rodrigues

A espécie começa a ter uma "má fama" no Porto, começa-se a ouvir falar em "praga", mas terá de haver educação, nas escolas, por exemplo, porque há "desequilíbrios ecológicos que propiciam a vinda das gaivotas para as cidades", explica.

Em 2015, as câmaras do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia tinham colocado em curso medidas para travar a proliferação de gaivotas, com destaque para a proibição de alimentar as aves, colocação de pinos em edifícios e colocar falcões no rio Douro.

