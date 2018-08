Zero quer sistema obrigatório de monitorização de pressão de pneus

Em comunicado, a Zero refere que os sistemas de monitorização da pressão dos pneus (designados em inglês por TPMS) ainda não são obrigatórios para todos os veículos novos, mas aqueles que o apresentam são mais seguros.

Segundo a associação, esta é a conclusão de um estudo elaborado pela agência de certificação independente Dekra, baseado numa amostra aleatória de 1.000 veículos em Portugal e Itália, divulgado pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E), à qual a Zero pertence.

Os sistemas TPMS alertam os condutores quando os pneus do veículo começam a perder ar ou estão com uma pressão perigosamente baixa, situação que pode levar a uma "condução ineficiente e insegura, com maiores distâncias de travagem, aquaplanagem e desgaste prematuro dos pneus".

A associação lembra que o Parlamento Europeu e os Estados-membros da União Europeia (UE), ao nível do Conselho, estão atualmente a discutir uma proposta para alargar a obrigatoriedade da instalação de sistemas TPMS a todos os novos veículos ligeiros de passageiros, ligeiros comerciais, autocarros e camiões vendidos na UE.

"Desde novembro de 2014, todos os novos modelos de veículos vendidos na Europa devem ter o sistema TPMS instalado, mas os sistemas estão com um desempenho abaixo do esperado em condições reais de condução", refere a associação."

Além disso, não é exigido legalmente que o mesmo seja instalado em veículos ligeiros comerciais e camiões, embora a Comissão tenha proposto recentemente alargar os requisitos para a instalação de sistemas TPMS em todos os novos veículos ligeiros de passageiros, comerciais ligeiros, autocarros e camiões, e melhorar a metodologia de testes", acrescentou.

De acordo com a Zero, em 2017, foram vendidos cerca de 330 mil veículos novos na Europa com tecnologia TPMS a funcionar com defeito, o que coloca em risco a segurança dos condutores.

"O estudo realizado evidenciou ainda que os sistemas TPMS diretos (os quais medem a pressão dos pneus através de sensores) apresentam resultados mais fiáveis do que os sistemas TPMS indiretos (que se baseiam numa estimativa dada por 'software'), em condições reais de estrada", nota a associação.

Portugal e Itália foram os países europeus visados neste estudo, uma vez que nestes países não se verifica a mudança regular de pneus de inverno/verão que é obrigatória ou usual nos países do Norte da Europa.

Do total de 418 veículos amostrados na cidade de Lisboa, mais de metade (219) não apresentavam sistemas TPMS, 97 apresentavam sistemas TPMS indireto e 102 veículos tinham sistemas TPMS direto.

Lusa