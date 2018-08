Vento forte e granizo em algumas zonas do país



Vídeos amadores dão conta da queda intensa de chuva, acompanhada por trovoada. Uma situação considerada perigosa, por parte dos meteorologistas já que foram registadas algumas quedas de árvores.



São ocorrências que se estenderam a outros pontos do sul do país incluindo o Alentejo, na zona de Portalegre.



No site da Proteção Civil foram assinaladas quedas de árvores em Nisa, Fronteira e Campo Maior.



Também em Castelo Branco, a chuva e o granizo apanharam de surpresa os habitantes, depois de mais um dia de calor extremo.