De acordo com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, Varja do Carvalho, Moitinhas, Barreirinhas, Vale das Astes e Craveiras, são as localidades onde até ao início da tarde as populações foram retiradas devido à ameaça das chamas.

As forças de combate ao "complexo" incêndio, que já obrigou à deslocação de mais de 100 pessoas em 15 lugares dos concelhos de Monchique e Odemira, vão ser reforçadas ao início da noite com mais 16 máquinas de rasto.