Crise no PSD?

O antigo líder da JSD, Pedro Duarte, disse numa entrevista ao Expresso que Rui Rio tem de sair já da liderança.

Outra notícia que abalou o partido social-democrata foi o anúncio da saída de Santa Lopes de cena. Luís Marques Mendes disse, este domingo, no Jornal da Noite da SIC, que ninguém vai ganhar com a saída de Santana do PSD.