Incêndio em Monchique continua por dominar

Segundo a mesma fonte, estão envolvidos no combate ao fogo 1.037 operacionais, apoiados por 303 veículos e um meio aéreo (avião de reconhecimento, avaliação e coordenação).

Este incêndio deflagrou cerca das 13:30 de sexta-feira, em Perna da Negra, no concelho de Monchique, obrigou à evacuação de vários aglomerados habitacionais ao longo dos três dias e está, desde a noite de domingo, a ameaçar a própria vila sede do município.

No interior da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Monchique encontram-se as pessoas que foram retiradas das suas casas desde o início do incêndio, que alastrou ao concelho alentejano de Odemira.

A Proteção Civil admitiu no domingo à noite a existência de casas ardidas, sem precisar quantas.

As autoridades acreditam que o incêndio poderá ainda ser dominado durante a noite, tendo em conta o abaixamento da temperatura e o aumento da humidade, que se prevê que chegue aos 50%, segundo o comandante operacional distrital de Faro, Vítor Vaz Pinto.