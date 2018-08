Ordem dos Enfermeiros cancela reunião com sindicatos para avaliar greve

"A reunião convocada pela Ordem dos Enfermeiros com as várias estruturas sindicais para esta segunda-feira foi cancelada", refere a Ordem, em comunicado.

A decisão foi tomada "depois de o SEP [Sindicato dos Enfermeiros Portugueses] e a ASPE [Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros] terem desmarcado a sua presença no próprio dia, apenas duas horas antes do horário agendado, enquanto o SE [Sindicato dos Enfermeiros] e o SIPE [Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem] não responderam", explica a Ordem.

A reunião foi convocada pela Ordem dos Enfermeiros para sentar à mesa todas as estruturas sindicais, já que a greve de 13 a 17 de agosto "foi apenas convocada por dois dos sindicatos", explicou a bastonária, Ana Rita Cavaco, na quinta-feira passada.

A greve de 13 e 17 de agosto - sob a forma de "paralisação total e com abandono do local de trabalho" - foi convocada pelo SIPE e pelo SE.

De acordo com a bastonária, "há motivos para fazer greve", mas é necessário perceber se as negociações com o Ministério da Saúde estão a falhar.

Lusa