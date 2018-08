Temperaturas já começaram a descer

O IPMA prevê para hoje, para Portugal continental, tempo quente no interior e descida acentuada de temperatura no litoral oeste. Nebulosidade no litoral Norte e Centro.

Terça-feira está prevista uma nova descida da temperatura máxima, principalmente nas regiões do interior entre os 8 e os 10 graus.

Temperaturas máximas e mínimas começam a descer a partir de amanhã. De acordo com o IPMA, terça-feira deverá ser o primeiro dia sem qualquer aviso meteorológico.

Portugal com risco muito elevado de exposição aos raios UV

Portugal, incluindo as ilhas, apresenta hoje um índice muito elevado de radiação, com exceção do distrito de Viana do Castelo, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O distrito nortenho de Viana do Castelo está com risco elevado.



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.



O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).



Hoje, o IPMA mantém ainda dois distritos com aviso vermelho devido ao calor: Castelo Branco e Portalegre.



Além dos vermelhos, mais 12 distritos estão com aviso laranja ou amarelo, devido à persistência de temperaturas elevadas.



Para os Açores aguarda-se céu geralmente pouco nublado e vento fraco para o grupo Ocidental e períodos de céu muito nublado com boas abertas, mas com possibilidade de aguaceiros fracos na madrugada e manhã para os restantes grupos de ilhas.



Na Madeira é esperado tempo quente com céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo. O vento será fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.



As temperaturas vão chegar aos 26º Celsius em Ponta Delgada, 29º no Funchal e 32º em Lisboa. Évora será a cidade com a temperatura mais elevada, 42º.

Com Lusa