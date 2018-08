As três mulheres feridas nos incêndios em Monchique e Estremoz continuam internadas sem alterações

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo dá conta da situação clínica das três mulheres, sendo que a que inspira mais cuidados é uma das jovens feridas em Estemoz, internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Queimados do Hospital de S. José com "queimaduras extensas".

"A situação clínica é grave e complexa, com prognóstico a definir face à evolução clínica".

No mesmo hospital está internada a senhora de 76 anos, vítima do incêndio de Monchique.

"A idosa está internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Queimados, estabilizada, sendo o prognóstico favorável".

Na Unidade de Queimados do Hospital de Santa Maria está internada a segunda jovem de 20 anos vítima do incêndio de Estremoz.

"A jovem apresenta uma situação clínica grave, mas com boa resposta à terapêutica instituída".