Na escola Júdice Fialho, em Portimão, as portas voltaram a abrir-se e o espaço serve agora de cantina para confecionar as refeições que diariamente estão a ser enviadas para os operacionais que combatem no terreno.

Só esta terça-feira foram distribuídos mais de 4.600 pratos, entre pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares.

Às cozinheiras e outras funcionárias da escola juntaram-se cerca de 80 voluntários que tratam do embalamento e da distribuição dos alimentos.