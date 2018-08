Governo garante que não há qualquer plano de gestão de Monchique a aguardar resposta

Num esclarecimento enviado às redações, num dia em que os produtores florestais do barlavento algarvios relevaram que aguardam há sete meses por resposta a um plano de prevenção e combate a incêndios que abrange a zona onde deflagrou o fogo de Monchique, o Ministério da Agricultura garante que apenas foi recebida uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, que se encontra em análise e, neste momento, não está em condições de ser provada.

"Não está por aprovar nenhum Plano de Gestão de Monchique relativo à Zona de Intervenção Florestal de Perna da Negra, apresentado pela Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL) ao ICNF" [Instituto de Conservação da Natureza e Florestas] , refere a nota.

Na mesma informação, o Ministério esclarece que no âmbito da candidatura apresentada, foi pedido a 08 de junho deste ano, pela ASPAFLOBAL, um parecer ao ICNF relativo à consonância do projeto com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), pedido que teve resposta favorável do ICNF, que foi comunicada aos produtores florestais no final de julho.

Lusa