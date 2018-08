Incêndio não dá tréguas. Monchique está em chamas há 5 dias

As chamas chegaram a estar a cerca de 500 metros do quartel de bombeiros e do convento de Nossa Senhora do Desterro.

A Estrada Nacional 266 entre Portimão e Monchique continua cortada. No terreno, o dispositivo de combate às chamas voltou continua a ser reforçado.

Há mais de mil e cem homens no terreno, apoiados por mais de três centenas de viaturas.

O combate ao incêndio que deflagra desde sexta-feira em Monchique tem sido dificultado pela intensidade e constantes mudanças de direção do vento e pela dificuldade de acesso dos meios terrestres ao terreno devido à densa vegetação existente.

Há ainda outra zona preocupante para as autoridades, nas Caldas de Monchique, onde o fogo também está a lavrar com muita intensidade, numa zona situada a cerca de quatro quilómetros da vila de Monchique e onde existem várias unidades hoteleiras.

O número de assistências médicas a pessoas na sequência do incêndio subiu para 95, dos quais, 66 são pessoas que apenas receberam assistência e 29 são feridos, todos ligeiros.