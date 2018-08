O IPMA prevê para hoje uma descida da temperatura, nebulosidade matinal, em especial no litoral Norte e Centro, e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos no litoral Norte e Centro. No Sul do país o vento vai soprar moderado a forte.

As temperaturas máximas hoje não devem ultrapassar os 36 graus celsius em Faro e as mínimas vão descer até aos 12º na Guarda.