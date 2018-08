Comunicações móveis da Nos e Altice restabelecidas em Monchique

Desde terça-feira que a rede móvel da NOS na serra de Monchique estava condicionada devido a “um ‘site’ móvel [antena] e alguns serviços fixos em baixo”.

De acordo com fonte da NOS, ao início da tarde de hoje os serviços móveis estavam “repostos na região de Monchique”.

Segundo fonte da Altice Portugal, também as comunicações móveis da operadora foram “repostas na vila de Monchique”, tendo-se restabelecido também a “maioria das comunicações fixas”.

“Apesar das dificuldades que se têm sentido no terreno, em termos de acesso às antenas e reconstrução, mesmo que provisória da infraestrutura em fibra ótica, devido às permanentes mudanças de direção das frentes de incêndio, morfologia do terreno e vento forte que se tem feito sentir, as equipas da Altice Portugal conseguiram repor o serviço móvel”, afirma a empresa em comunicado, pelas 13:00.

Segundo a empresa, há zonas do território de Monchique que “nunca tiveram rede móvel” e que, neste momento, por serem frentes de incêndio, têm rede móvel através do “reforço de unidades móveis transportáveis da Altice Portugal”.

A Altice Portugal informa ainda que foram enviados, na tarde de hoje, “cerca de meia centena de cartões SIM da Altice, que ficarão ao dispor das entidades relevantes”, com o objetivo de garantir o serviço de rede móvel sobre todas as redes.

De acordo com a mesma fonte, a Altice “acionou vários geradores” para “salvaguardar o funcionamento das infraestruturas críticas” e outros equipamentos de satélite de apoio.

Ao início da madrugada de hoje, a Vodafone tinha já informado que a reabertura de estradas à circulação rodoviária permitiu o restabelecimento da sua rede móvel, em baixo desde a manhã de terça-feira em Caldas de Monchique, no concelho de Monchique.

“Depois do restabelecimento da circulação rodoviária, a Vodafone instalou um gerador que permite o funcionamento das duas estações que estavam em baixo por falta de energia”, disse à agência Lusa fonte da Vodafone.

O incêndio rural deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e lavra também nos concelhos vizinhos de Portimão e Silves.

Segundo um balanço feito hoje de manhã, há 32 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa), e 181 pessoas mantêm-se deslocadas, depois da evacuação de várias localidades.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram mais de 21.300 hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência direta do comandante nacional da Proteção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.

Lusa