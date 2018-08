Médicos do privado impedidos de atender doentes da ADSE

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, estima que sejam cerca de 400 os médicos de várias especialidades hospitalares que estão disponíveis para atender beneficiários da ADSE e que há meses que estão sem resposta.

Esperam uma decisão administrativa por parte da ADSE. De acordo com a associação, centenas de médicos inscritos na plataforma solicitaram a adesão ao sistema mas até agora não obtiveram 'OK por parte da ADSE".

ADSE quer cortar 10% nos privados

Em janeiro, a ADSE anunciou a pretensão de cortar 10% no que o subsistema pretende pagar aos privados pela prestação de cuidados de saúde aos funcionários e aposentados do Estado e com isto poupar 42 milhões de euros.



Há cerca de uma semana, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada voltou a ser confrontada, por email, que aponta novamente para essa redução.



O problema, refere Óscar Gaspar é que "os preços que (os privados) praticam à ADSE estão até abaixo dos que estão a ser praticados às seguradoras" e que se trata de um problema de sustentabilidade da ADSE não nos preços que os privados praticam.



Os beneficiários da ADSE descontam 3,5% do seu vencimento para terem acesso a uma rede de cuidados diferenciada nas unidades privadas de saúde, sendo atualmente a adesão voluntária.



ADSE "devia adotar tabela da Ordem dos Médicos"

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) defende que a ADSE deve adotar a tabela da Ordem dos Médicos para uniformizar os atos clínicos, substituindo a sua atual tabela que é "incompleta, desajustada e desatualizada".

A tabela dos atos médicos tem vindo a ser discutida nos últimos meses tendo a ADSE considerado que a adoção da tabela da Ordem dos Médicos era "um bom passo" para a codificação, mas ficou-se "por aí", refere a associação.

Para Óscar Gaspar, "não faz nenhum sentido" haver codificações diferentes para o mesmo ato médico, consonante o utente seja beneficiário de um seguro ou da ADSE.

Lembrou, a este propósito, que a própria ADSE tem duas tabelas, a do regime livre que não é igual à do regime convencionado.



"O mesmo ato clínico tem duas codificações diferentes e é por isso que, quando às vezes se fala em sobreconsumo, e que num determinado ato há três ou quatro parcelas que são debitadas, a nossa perceção é que na generalidade dos casos isso tem a ver com a definição do próprio ato e com o facto de porventura haver discrepância entre aquilo que é o entendimento do codificador e do médico sobre o ato e o entendimento da tabela da ADSE", sustentou.

Privados recebem cerca de 4 milhões de portugueses por ano

Cerca de quatro milhões de portugueses, 800 mil dos quais beneficiários da ADSE, recorrem por ano aos hospitais privados, que representam metade dos hospitais do país e um terço das camas, segundo a associação.

"Há aqui um peso enorme da ADSE, porque representa uma boa fatia dos hospitais privados, nós não dizemos que não, e temos gosto e vontade em servir os seus beneficiários", mas "há limites" diz Óscar Gaspar. "Não podemos prestar algum tipo de cuidados se o valor que é atribuído fica abaixo do preço de custo nalguns casos. Em janeiro fizemos as contas e havia muitos casos desses" acrescenta.

"Houve aqui uma evolução muito grande do sistema de saúde", rematou. Questionado sobre se o Serviço Nacional de Saúde corre o risco de ficar apenas para os pobres, disse quem "enquanto cidadão" não quer acreditar que se chegue a esse ponto: "ouvindo as declarações de diversos responsáveis políticos, da esquerda até mais à direita, não me parece que alguém em Portugal queira um SNS só para pobres".

Com Lusa