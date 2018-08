Governo vai disponibilizar alimentação para animais afetados pelos incêndios

Em comunicado, o Ministério da Agricultura avança já ter disponível, através da Companhia das Lezírias, alimentação animal para suprir as necessidades que venham a ser identificadas, nomeadamente aos animais retirados das zonas de incêndio, que se encontram recolhidos em Monchique.

De acordo com o documento, foi já entregue pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAL) e pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), na quarta-feira, e após um pedido da Câmara Municipal, uma carga de palha fornecida pela Quinta do Freixo e ração para ovinos.

Os técnicos de ambas das direções regionais continuam no terreno "em estreita articulação com os serviços de Proteção Civil e com a Veterinária Municipal de Monchique, procedendo à identificação de situações que careçam de apoio para evacuação, tratamento ou alimentação de animais nas zonas de incêndio".

Ainda de acordo com o comunicado, os serviços da DRAPAL aguardam que sejam levantadas as restrições à circulação por parte dos serviços de Proteção Civil, para poder dar início ao levantamento dos prejuízos provocados pelo incêndio em explorações agrícolas.

Lusa