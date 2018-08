Praia de Matosinhos reaberta hoje com Bandeira Azul

Em comunicado, a Câmara de Matosinhos refere que os resultados das análises entretanto realizadas, sob a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, permitem "garantir que estão repostas as excelentes condições balneares da Praia do Cabo do Mundo".



Segundo a autarquia, o desaconselhamento à sua utilização desde o dia 4, na sequência de um incidente registado com um camião que transportava lamas da ETAR de Leça da Palmeira, "foi decidido por precaução, salvaguardando a segurança dos banhistas".



A Câmara Municipal de Matosinhos esclarece ainda que "a empresa operadora da ETAR e os serviços municipais procederam durante o passado fim de semana à aspiração das águas resultantes daquele incidente e à limpeza e desinfeção do areal".

Lusa