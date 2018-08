Segundo o jornal Público, de acordo com as novas regras aprovadas após o incêndio de Pedrogão em junho do ano passado, o comando nacional da Proteção Civil devia ter assumido a liderança do combate ao incêndio de Monchique às 2h00 de sábado.

Só o fez na terça-feira, ao quinto dia do incêndio.

De acordo com as regras definidas em abril deste ano, a partir do momento em que o número de operacionais no terreno ultrapassa os 600, a Proteção Civil deve acionar a Fase V das operações.