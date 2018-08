Incêndio de Monchique considerado "dominado" e em "fase de resolução"

Última atualização às 9:29

O incêndio que começou há uma semana em Monchique foi dado como "dominado". A informação foi confirmada esta manhã pela 2.ª comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). Patrícia Gaspar.

Patrícia Gaspar atualizou também o balanço de vítimas do incêndio, que é agora de 41 feridos, um em estado grave.



O fogo, que está ainda a ser combatido por 1.371 operacionais, apoiados por 442 viaturas e dois meios aéreos, já destruiu cerca de 27.000 hectares, segundo os dados mais recentes disponibilizados pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), tornando-o no maior este ano em Portugal.



Segundo os dados do EFFIS, as chamas em Monchique já destruíram 26.957 hectares, mais de metade dos 41 mil que arderam na mesma região em 2003, nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

No ano passado, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



Quanto aos maiores incêndios em termos de área ardida ocorridos no ano passado, no topo da lista aparece o que teve origem no dia 15 de outubro, em Seia/Sandomil, no distrito da Guarda, que destruiu 43.191 hectares.

Com Lusa