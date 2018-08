Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, sendo temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio, e soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) de noroeste no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro, em especial durante a tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) de nordeste até ao meio da manhã e para o final do dia.

Possibilidade de formação de neblina matinal no litoral Centro.