PS Madeira vai requerer audição a responsáveis da Binter sobre voos cancelados

Em comunicado, o grupo parlamentar socialista insular refere que vai levar este problema também ao ministro do Planeamento e Infraestruturas.

"A ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo é uma concessão com obrigações de serviço público, concessionada recentemente à transportadora Binter pelo Estado Português", dizem os deputados do PS insular, salientando que esta operação "não está a cumprir com o serviço público acordado aquando do acordo de concessão".

Os socialistas escrevem que os 12 cancelamentos conhecidos, alegadamente por "razões operacionais, deixam muitas dúvidas se, de facto, as razões evocadas, nestes dias, correspondem a essa natureza tipificada na Legislação".

No mesmo documento, o PS/Madeira refere que "atrasos e cancelamentos sucessivos em plena época estival, em que estas ligações são vitais para o Porto Santo, ultrapassa tudo o que é minimamente razoável".

No entender dos deputados socialistas regionais, "as notícias vindas a público e os relatos dos passageiros levam a crer que a Binter, além de não cumprir o Serviço Público a que está obrigada, está a dar prioridade às ligações que tem com as Canárias".

Para os socialistas, isto é uma evidência de "um claro incumprimento para com as responsabilidades de serviço público, bem como uma clara discriminação em relação aos madeirenses e porto-santenses".

O Governo Regional e diversas forças políticas madeirenses criticaram hoje a transportadora espanhola Binter pelos sucessivos cancelamentos de voos de ligação entre as ilhas da Madeira, exigindo uma solução por parte do executivo nacional.

Lusa