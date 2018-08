Protesto contra utilização de animais no circo marcado para sábado na Ericeira

O protesto visa "sensibilizar as pessoas para não assistirem a circos que utilizem animais", disse hoje à Lusa Sandra Marina, um dos elementos do movimento.

A concentração vai realizar-se próximo do local onde se encontra o Circo Vitor Hugo Cardinali, na Ericeira, no concelho de Mafra (distrito de Lisboa).

A presença do circo gerou contestação depois de uma ativista dos direitos dos animais ter publicado fotografias dos animais usados nos espetáculos nas redes sociais.

A indignação deu origem a uma petição no 'site' change.org, que conta já com mais de 21 mil assinaturas, defendendo a proibição do uso de animais selvagens pelo Circo Cardinali.

À Lusa, Sandra Marina ressalvou, no entanto, que o protesto a realizar na Ericeira "não é especificamente contra aquele circo, mas sim contra a utilização de animais em todos os circos", tal como defende uma petição pública lançada na internet pela Associação Animal e que conta com mais de 20.500 assinaturas.

A contestação "silenciosa e informativa" vai decorrer entre as 16:00 e as 22:00, "tentando sensibilizar as pessoas que se dirigem à bilheteira do circo para não assistirem a este tipo de espetáculos", acrescentou Sandra Marina.

O protesto conta com o apoio do PAN - Pessoas, Animais Natureza, que "se fará representar para sensibilizar para este problema e para exigir que a Câmara de Mafra adote outra postura em termos de licenciamento, passando a licenciar apenas espetáculos sem animais", afirmou Rui Prudêncio, da Comissão Política Nacional.

