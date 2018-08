Taxistas adiam manifestação para 19 de setembro no regresso ao trabalho da AR

De acordo com um comunicado hoje divulgado, a manifestação nacional terá lugar "junto ao Parlamento" e haverá também concentrações distritais no Porto, em Braga e em Faro.



No início de agosto, as associações de taxistas convocaram a manifestação por tempo indeterminado, em Lisboa, contra a promulgação pelo Presidente da República do diploma que regula as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify.



A decisão de convocar a manifestação nacional foi tomada durante uma reunião entre o presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida, e o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, que decorreu no dia 02 de agosto, em Lisboa.



Na convocatória da manifestação, as associações de taxistas exigiam que o Presidente da República suscitasse a fiscalização preventiva do diploma.



Não foi ainda anunciado o local de início da concentração, que vai terminar na Assembleia da República, e os locais e horários das concentrações no Porto, Braga e Faro.



