Direção do PSD preocupada com criação de novo partido por Santana Lopes

O jornal Público de hoje avança que um membro da direção de Rui Rio assumiu que uma candidatural eleitoral de Santana Lopes poderá causa mossa no partido, em ambas as eleições do próximo ano, as europeias em maio e as legislativas em outubro.

A mesma fonte refere que o PSD está alerta também para a possibilidade de Santana Lopes juntar várias figuras de prestigio ou relevância nacional.

Santana Lopes formalizou há uma semana a saída do PSD, deixando críticas à aproximação de Rui Rio ao Partido Socialista.