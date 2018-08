"Santuário é uma espécie de oásis espiritual e diálogo inter-religioso é possível"

O santuário de Fátima foi criticado na última década por fundamentalistas católicos que rejeitam e contestam a abertura da Igreja ao diálogo entre religiões. Entrevistado pela SIC, António Marto realça a importância do diálogo inter-religioso e cultural e acredita que o próximo Papa seja asiático. No próximo 13 de outubro e em maio de 2019, as peregrinações internacionais a Fátima são presididas por prelados asiáticos, como aconteceu já em maio passado.

Nesta entrevista, feita nas imediações da Praça de São Pedro, António Marto lembra os dias de estudante em Roma, onde estava no 25 de abril de 1974. Comenta ainda o estado da democracia portuguesa, a atual situação governativa e defende um aumento do salário mínimo acima dos valores que têm sido anunciados.

O mais recente cardeal português no Colégio de Cardeais - grupo restrito de cerca de 120 clérigos que elegem o Papa - diz que a possibilidade de a mulher chegar ao sacerdócio na Igreja católica não se coloca: "neste momento a Igreja não admite, é porta fechada".

Sobre a Amoris Laetitia - exortação do Papa Francisco sobre a família, que admite a possibilidade de os divorciados recasados, depois de um processo de discernimento, retomarem o sacramento da comunhão para o qual estavam impedidos -, Marto valoriza a dimensão da consciência, sublinhando que "o Papa veio reconhecer o papel da consciência na resolução de problemas delicados que não se podem reduzir ao preto e branco e em cujos meandros intimos só a consciencia das pessoas pode lá chegar".

Sobre o discernimento que os novos casais devem fazer para o eventual regresso à vida sacramental, Marto defende que, embora acompanhada e formada por um padre ou um bispo, "em última análise" é a consciência individual dos interessados que "assume a decisão final".

Cada diocese tem emitido orientações pastorais para por em prática a exortação. A Conferência Episcopal Portuguesa não conseguiu chegar a um documento comum, reflexo da diferença de pontos de vista entre os bispos sobre a forma de aplicar a Amoris Laetitia.

António Marto, 71 anos, foi feito cardeal no passado mês de julho, por escolha pessoal do Papa Francisco.