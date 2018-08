De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o sismo foi registado às 09:12 locais, menos uma hora do que em Lisboa.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada em Mosteiros, concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel", acrescenta a nota.

Lusa