GNR detetou embarcação com 39 migrantes na ilha grega de Lesbos

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que a equipa de vigilância marítima da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) detetou no domingo um desembarque na costa de 39 migrantes, dos quais 16 crianças e 14 mulheres. Durante uma ação de patrulhamento os militares retiraram os migrantes da praia e encaminharam-nos para um local seco e seguro.

No grupo havia uma mulher grávida e outra com um bebé de quatro meses, que foram auxiliadas pelos militares e colocadas no interior da viatura da GNR, para se manterem quentes enquanto aguardavam a chegada de mais meios ao local.

A operação da Frontex pretende prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.

Lusa