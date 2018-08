Ordem abre em média três processos por dia contra médicos

De acordo com o jornal, nos últimos cinco anos, houve 37 suspensões e cinco expulsões.

As especialidades de medicina do trabalho e medicina geral e familiar concentram a maior parte das queixas.

A região Sul lidera o número de reclamações, seguida do Norte e Centro. Os motivos prendem-se sobretudo com falta de meios, trato do médico, não realização de exames ou alegados casos de negligência.

Há de acordo com dados da Ordem citados pelo Público quase dois mil processos contra médicos à espera de desfecho.