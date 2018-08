Pelo menos 35 mortos no colapso da ponte em Génova

As autoridades estimam que pelo menos 30 viaturas tenham caído de uma altura de cerca de 50 metros.

As equipas de resgate continuam no terreno em busca de sobreviventes nos escombros e o trânsito nas imediações continua condicionado. Centenas de elementos dos bombeiros e polícia foram mobilizados para o local.

O colapso do tabuleiro ocorreu num dia de chuva intensa e as autoridades já estavam a investigar as causas do desabamento.

O Governo mandou demolir o resto da estrutura construída na década de 1960.

A empresa de engenharia civil CNR está a apelar para um "Plano Marshall" para reparar ou substituir dezenas de milhares de pontes em Itália que ultrapassaram o seu tempo de vida útil, depois de construídas nas décadas de 1950 e 1960 com betão armado.

Na sequência do desastre no viaduto de Génova, a CNR explicou, em comunicado, que as pontes foram construídas com as melhores técnicas conhecidas na época, mas que a sua vida útil é de 50 anos. Em muitos casos, acrescentou a empresa, o custo de atualizar e reforçar as pontes é superior ao que custaria destruí-las e construí-las de novo.

Por essa razão, a construtora apelou para a criação de um grande programa para substituir a maioria das pontes por novas que tenham uma vida útil de 100 anos.

A CNR citou igualmente casos anteriores de quedas de pontes, incluindo uma em abril de 2017, na província setentrional de Cuneo - que esmagou um veículo da polícia, mas cujos agentes e o condutor da viatura que tinham mandado encostar ouviram o ruído da rutura e fugiram a tempo -, e um viaduto na cidade de Lecco, no norte do país, que abateu sob um peso excecional, esmagando um carro e matando o condutor.

Com Lusa