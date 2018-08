Pelo menos 35 mortos no colapso da ponte em Génova

Os meios de comunicação italianos, citando fontes do Ministério do Interior italiano, referiram que o número provisório de mortos é de 35, incluindo três crianças de 8 a 12 anos.



O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte esteve no local do acidente na noite de terça-feira e, hoje, deverão visitar o local o vice-primeiro-ministro, Luigi di Maio, e o ministro dos Transportes e Infraestruturas, Danilo Toninelli.



Matteo Salvini é esperado na tarde de hoje no local do acidente, o mais mortífero desde 2001.



"É uma catástrofe que atingiu Génova e toda a Itália. Uma tragédia assustadora e absurda atingiu pessoas e famílias", disse o Presidente italiano, Sergio Mattarella, em comunicado.



Ao anoitecer, centenas de equipas de resgate continuavam a procurar nos escombros do viaduto sobreviventes com a ajuda de cães.

Segundo a proteção civil italiana, contando com todo o pessoal envolvido (bombeiros, polícias, Cruz Vermelha), foram mobilizadas cerca de mil pessoas para os trabalhos de resgate.



"A esperança nunca termina, já salvamos uma dúzia de pessoas sob os escombros, vamos trabalhar 24 horas por dia", disse à agência de notícias AFP um dos responsáveis pelos bombeiros, Emanuele Gissi.



As autoridades estimam que pelo menos 30 viaturas tenham caído de uma altura de cerca de 50 metros. O colapso do tabuleiro ocorreu num dia de chuva intensa e as autoridades já estavam a investigar as causas do desabamento.

O Governo mandou demolir o resto da estrutura construída na década de 1960.

