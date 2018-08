18 concelhos de 5 distritos com risco máximo de incêndio

De acordo com o IPMA, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Alfândega da Fé, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e os concelhos de Mêda, Trancoso, Pinhel. Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

No distrito de Castelo Branco, estão sob o mesmo alerta os concelhos de Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Oleiros e Covilhã.

Em Santarém, estão com risco máximo de incêndio os concelhos de Mação, Abrantes e Vila Nova de Barquinha, e no distrito de Portalegre, os concelhos de Gavião e Nisa.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 90 municípios dos distritos do Porto, Bragança, Braga, Viseu, Faro, Beja, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Santarém.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Lusa