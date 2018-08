Loures, Paredes de Coura, Braga e Albergaria-a-Velha mobilizam bombeiros

Contactada pela Lusa fonte dos bombeiros de Loures disse que o incêndio continua ativo, nas freguesias de Camarate, Unhos e Apelação.

Cerca das 20:00 a Proteção Civil contabilizava dois incêndios importantes, um em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, e outro em Braga, já em fase de resolução, a ser combatido por 113 homens, com 32 viaturas.

Em Paredes de Coura estavam a combater as chamas 67 bombeiros, com 22 viaturas.

No distrito de Aveiro, em Albergaria-a-Velha, um incêndio estava a ser combatido por 121 bombeiros, auxiliados por 34 viaturas. O incêndio teve três meios aéreos a combatê-lo e depois das 20:00 estava também em fase de resolução.

Em Santarém, já ao final da tarde, deflagrou um incêndio no concelho de Coruche, que está a ser combatido por 53 bombeiros, auxiliados por 15 viaturas.

Lusa