PAUS, Da Chick e Benjamim em Lisboa com entrada gratuita

A juntar-se ao cartaz do FNAC Live estão também Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo, para além de Feromona, Sardinhas com Bigodes, Madrepaz e ENES.

O fim das noites estará a cargo dos DJ Glue e Carlos Manaça, respetivamente.

A sexta edição do evento vai contar ainda com a apresentação do documentário "Hip to da Hop", de Fábio Silva e António Freitas, que participou recentemente no festival de cinema de Hip Hip de Nova Iorque.

Em anos anteriores, o evento organizado pela FNAC em Lisboa, à semelhança do que acontece em França, contou com artistas como Capicua, Noiserv, Dead Combo, entre outros.

Lusa