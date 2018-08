Via do Infante reaberta ao trânsito após acidente que provocou três feridos

De acordo com uma fonte da Unidade de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, a circulação rodoviária processa-se apenas numa das faixas da A22, entre os Nós de Loulé e de Faro, no sentido Lagos/Vila Real de Santo António, sendo reposta a normalidade assim que esteja terminada a limpeza dos detritos da via.

Por seu turno, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, disse à Lusa que o acidente, uma colisão entre um pesado e um ligeiro, seguido de capotamento, ocorrido pelas 11:45 perto do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé (distrito de Faro), provocou três feridos, dois dos quais com gravidade.

Segundo a fonte foi necessário utilizar material de desencarceramento para que fossem retirados os feridos, que foram posteriormente transportados para o Hospital de Faro.

Fonte da GNR indicou que as vítimas seguiam num veículo ao serviço de uma empresa que habitualmente faz o transporte de turistas de/e para o aeroporto de Faro.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 19 operacionais dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Euroscut, a empresa concessionária da autoestrada, apoiados por nove veículos.

