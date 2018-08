Governo recorre da decisão que suspende furo de petróleo em Aljezur

Rafael Marchante

A recurso foi comunicado pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo que interpôs a providência cautelar que travou a licença atribuída ao consórcio Eni/Galp a 13 de agosto.

De acordo com a organização, o ministério do mar terá apresentado recurso logo no dia seguinte.

Há precisamente uma semana o secretário de Estado da Energia lembrava que o Governo já tinha cancelado autorizações para prospeção de petróleo em "48% do território do Algarve", ao largo de Peniche (Leiria) e também uma outra no sul do Algarve, persistindo ainda uma licença na zona da Batalha (Leiria).