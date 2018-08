Última atualização às 23h52

O condutor do veículo que seguia em contramão - um homem com cerca de 70 anos de idade - morreu. O ferido grave é o condutor da outra viatura, que foi levado para o Hospital do Litoral Alentejano.

Por causa da gravidade do acidente, e para limpeza da via, o trânsito foi cortado no sentido norte-sul, entre Grândola e Aljustrel. Os condutores estão a ser direcionados para o IC1.