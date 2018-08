Mais 1.310 idosos recebem Complemento Solidário desde julho do ano passado

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), no mês de julho houve 167.480 pessoas a beneficiar do Complemento Solidário para Idosos, mais 1.310 do que em igual período do ano passado, representando um aumento de 0,8%.

Na comparação com o mês de junho, os dados mostram uma oscilação menor, de 0,17%, já que nesse mês houve 167.191 beneficiários do CSI.

Os dados do ISS revelam também que a maioria dos beneficiários do CSI são do sexo feminino, com 117.429 mulheres contra 50.051 homens. Em termos de distribuição geográfica, a maioria dos idosos que recebe CSI está concentrada nos distritos do Porto (28.096), Lisboa (24.720) e Braga (12.614).

No que diz respeito às pensões, houve 2.036.894 pensões de velhice pagas em julho, mais 1.790 pensões do que em junho, e mais 2.877 do que em comparação com julho de 2017.

Já nas pensões de invalidez houve registo de uma diminuição de 0,1% em relação ao mês de junho, com menos 145 pensões contabilizadas, e registando-se em julho 174.912 pensões.

Por outro lado, houve 713 955 pessoas a receberem pensões de sobrevivência, mais 881 do que em junho, mas menos 4.784 do que em julho do ano passado.

Lusa