Plano atualizado contra incêndios aprovado por unanimidade em Pedrógão Grande

"A atualização será remetida para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que se pronunciará formalmente sobre a mesma com parecer vinculativo", revelou a Câmara de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia presidida por Valdemar Alves, eleito pelo PS, em 2017, após ter cumprido um primeiro mandato em representação do PSD, informa que a atualização daquele plano foi aprovada esta semana pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Esta comissão, liderada pelo presidente da Câmara, inclui ainda o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, representantes das três juntas de freguesia do concelho (Pedrógão Grande, Graça e Vila Facaia), ICNF, GNR, Associação dos Produtores e Proprietários Florestais do Concelho (APFLOR), Infraestruturas de Portugal, EDP e Rede Elétrica Nacional (REN).

O grande incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.

Há dois meses, eram 10 os arguidos, todos pessoas singulares, no inquérito relacionado com os incêndios de Pedrógão Grande, de acordo com a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra.



Lusa