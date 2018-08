Bombeiros esperam dominar fogo em Alfandega da Fé nas próximas horas

"O combate ao fogo decorre de forma favorável. Empregamos uma mecânica de combate musculada e a esta hora temos uma única frente ativa. Os meios no terreno estão já posicionados para que durante a noite o fogo esteja completamente controlado", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança (CODIS), Noel Afonso.

O operacional frisou que nunca houve populações ou bens em perigo. O incêndio lavra numa área de mato, eucaliptos e sobreiros.

"Ganhamos posicionamento em relação ao fogo e de momento os meios de combate, incluindo máquinas de rasto, estão colocados de forma estratégica", disse Noel Afonso.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 15:13. O incêndio lavra no concelho de Alfandega da Fé, e às 21:00, estava com uma frente ativa e a consumir uma área de mato e floresta.

