Fogo em Alfândega da Fé mobiliza 167 bombeiros e três meios aéreos

"O fogo tem duas frentes ativas e está a consumir mato numa zona de difíceis acessos. Estamos a reforçar o Teatro de Operações (TO) com os meios disponíveis", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, Noel Afonso.



De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 15:13.



O incêndio lavra na Freguesia de Alfandega da Fé, e às 17:00 estava com duas frentes ativas e a consumir uma área de mato, com intensidade.

Lusa