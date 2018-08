Costa interrompe férias para relembrar importância de dinamizar zonas atingidas pelos fogos

António Costa iniciou às 09:00 o percurso em Espiunca, Arouca, distrito de Aveiro, para "mostrar que o interior tem muito potencial".

"Este é um grande exemplo do valor acrescentado que esta zona tem e do trabalho que a câmara tem feito, nomeadamente com estes passadiços. Para desenvolver o país temos que aproveitar todos estes recursos", afirmou o governante, a seguir à praia fluvial do Vau, onde fez uma pausa depois dos primeiros quatro quilómetros do percurso até ao Areínho.

Costa lembrou que o Presidente da República já mostrou, no início de agosto, "as inúmeras praias" do interior do país, e frisou que "há outras ofertas, como conhecer a natureza, as paisagens e, no caso de Arouca, a excelência da gastronomia".

O primeiro-ministro, que vestiu calções e calçou sapatilhas para fazer os primeiros quatro quilómetros em pouco mais de uma hora, na companhia da mulher, caminhou ainda por uma ponte suspensa integrada nos passadiços.

"Está a ser muito bom. É um passeio que recomendo vivamente que seja feito, muito agradável de fazer, com uma riqueza paisagística única, para caminhar calmamente sem ter medo dos oito quilómetros", concluiu.

Lusa