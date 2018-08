Incêndio de Monchique terá sido provocado por uma linha elétrica da EDP

A confirmar-se, este será o quarto grande fogo com origem em linhas elétricas desde junho de 2017. A EDP, à semelhança do que acontceu o ano passado com Pedrogão, já refutou qualquer responsabilidade.

Ao Expresso, a empresa explica que a linha de média tensão mais próxima do local onde a protecçao civil diz ter deflagrado o incêndio situa-se a mais de 400 metros de distância.

Já o presidente da Câmara de Monchique diz desconhecer as causas do incêndio que começou a 3 de agosto, mas aponta o dedo às linhas de baixa tensão.

Para o autarca, três dos quatro últimos incêndios na região foram provocados pela falta de limpeza debaixo dessas linhas.