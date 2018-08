Políticos e membros do exército pedem demissão do general Rovisco Duarte

Na sequência disso, figuras ligadas ao Exército e à política pediram a demissão do general Rovisco. O CDS diz que o chefe do Estado-Maior do Exército não tem condições para se manter no cargo e o eurodeputado Paulo Rangel chegou mesmo a apontar a demissão como o único caminho possível.

Tinoco de Faria, Tenente Coronel na reserva, fala num dano profundo, provocado por Rovisco Duarte.

O roubo a Tancos, que aconteceu em junho do ano passoado, foi o maior assalto da história militar portuguesa. Explosivos, granadas e centenas de munições e outro material de guerra desapareceram dos Paióis Nacional de Tancos.

Em outubro, um comunicado da Polícia Judiciária Militar dava conta do reaparecimento do material. Surgiram, entretanto, notícias que falavam em explosivos de Tancos que estariam à solta.