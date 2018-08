A agência Lusa cita fonte aeroportuária para justificar o desvio do voo U27603, proveniente de Lisboa, que retornou à capital portuguesa por causa dos ventos, cancelando, assim, a ligação, adiantou a mesma fonte.



Um outro avião, proveniente de Amesterdão, divergiu para a ilha do Porto Santo mas, entretanto, aproveitando uma melhoria nas condições meteorológicas, conseguiu aterrar, estando, pelas 13:15, as operações a decorrer com normalidade.

Com Lusa