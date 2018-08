Obras na 2.ª Circular terminam na quarta-feira

"A partir de 29 de agosto, a circulação entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto-Benfica, voltará a dispor de todas as vias, o que permitirá evitar maiores constrangimentos no período de regresso ao trabalho e às aulas no início de setembro", indicou hoje a EPAL em comunicado.

As obras arrancaram a 10 de julho e obrigaram ao corte da via mais à esquerda, o que causou constrangimentos diários no trânsito.

O prazo previsto para terminarem era na primeira quinzena de setembro, mas o "empenho de todas as partes envolvidas para que a obra fosse realizada no menor tempo possível", indicou a EPAL no comunicado.

Lusa