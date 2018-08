O Presidente mergulhou esta segunda-feira na praia fluvial da Louçainha, em Penela. Parou várias vezes para tiradas fotografias com quem estava na praia e cumprimentou muitas pessoas pelo caminho, como há é hábito. Depois do banho, Marcelo partiu para uma queijaria no Rabaçal.

O Presidente da República vai estar até quarta-feira em cinco concelhos atingidos pelos incêndios do ano passado.